Эксперт рассказал, как резкие перепады температур ослабляют иммунитет
Главный специалист Депздрава Москвы Андрей Тяжельников сообщил, как осенью, резкие перепады температур, плохо влияют на здоровье людей.
Эксперт добавил, что особо страдают те, у кого есть хронические заболевания. Им Тяжельников рекомендовал тщательно надо следить за своим здоровьем.
Также специалист добавил, что такие резкие перепады из тепла в холод и обратно сильно подрывают иммунитет. Организм пытается приспособиться к климатическим условиям.
В заключение было отмечено, что нагрузку на иммунную систему может облегчить вакцинация. В первую очередь специалист призвал сделать прививки от COVID-19 и гриппа, пишет «МК».
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что пик новой волны заболеваемости COVID-19 в России может наступить в декабре.
Отмечается, что вирусолог ориентируется в прогнозе на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. В предыдущем году пик как раз пришелся на начало декабря.