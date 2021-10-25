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Вирусолог назвал срок наступления пика заболеваемости COVID-19

Кира Карон
06:41 25.10.2021
Как отметил профессор, единственным способом остановить распространение инфекции является вакцинация.
Вирусолог назвал срок наступления пика заболеваемости COVID-19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил, что пик новой волны заболеваемости COVID-19 в России может наступить в декабре.

Отмечается, что вирусолог ориентируется в прогнозе на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. В предыдущем году пик как раз пришелся на начало декабря.

«Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть «жесткие» цифры (заболеваемост - Прим. ред.). Я мечтаю ошибиться», - рассказал вирусолог в интервью радио Sputnik.

Как отметил профессор в заключение, единственным способом остановить распространение инфекции является вакцинация.

Напомним, что с 25 октября в шести регионах России начинаются нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом, они продлятся до 7 ноября включительно. Такое решение приняли местные власти.

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