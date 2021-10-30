Глава СПЧ заявил о «веке побеждающей низкой культуры» для человечества
По его мнению, низкая культура просто «вытесняет культуру высокую своими деяниями».
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Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нынешний век является веком побеждающей низкой культуры. Об этом он сказал на сессии «Поиск путей преодоления неолиберальной социально-экономической системы», которая проходит в рамках XIV Евразийского экономического форума в Вероне.
«Мы свидетели деградации культуры. Всегда существовали высокая и низкая культуры, но только сейчас представители низкой культуры не позволяют выстраивать культурную иерархию, разрушают ее», – считает Фадеев, пишет РИА Новости.
Ранее Валерий Фадеев высказался против отмены в России моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки.