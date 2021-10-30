Немцы захотели исключить Польшу из Евросоюза

Немецкое издание Der Spiegel представило читателям материал, в котором приводилось недавнее скандальное высказывание генерального прокурора и главы Минюста Польши Збигнева Зебро. В нем министр отметил, что его страна не должна тратить «ни злотого» на санкции в виде миллиона евро ежедневно, установленные судом ЕС.

На позицию, высказанную Зебро, оживленно откликнулись читатели журнала. Многие из них высказали одно схожее мнение: в настоящее время к Польше нельзя относиться как к полноправному члену Европейского союза.

Некоторые комментаторы посчитали, что государству больше не место в ЕС вообще. Так, один из пользователей предложил исключить из объединения Польшу и Венгрию, возможно путем создания нового Евросоюза с возможностью исключения из него.

«Польше нет места в Евросоюзе - пора этой стране покинуть ЕС», - написал другой пользователь.

Еще ряд комментаторов посчитали, что штрафы, назначенные Польше, незначительны по сравнению с финансированием, поступающим ей от ЕС на регулярной основе. В связи с этим было предложено остановить денежный поток в направлении этой страны.

«Возникает ощущение, что поляки больше хотят быть вне ЕС. И что все их разговоры и действия - всего лишь предвестники выхода из Евросоюза», - указал еще один читатель, добавив, что Польша добровольно согласилась подчинятся ряду правил, которому подчиняются все члены ЕС, вступив в союз.

Ранее сообщалось, что Суд Евросоюза обязал Польшу каждые сутки выплачивать один миллион евро штрафа до момента, когда будет упразднена дисциплинарная палата Верховного суда. В Польше такую меру восприняли крайне негативно и посчитали ее объявлением войны стране со стороны ЕС.