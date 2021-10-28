Польские политики посчитали решение Суда ЕС объявлением войны

Польские политики негативно восприняли решение Суда Евросоюза, наложившего на государство обязательство выплачивать по миллиону евро каждые сутки до момента, когда будет упразднена дисциплинарная палата Верховного суда. Их высказывания привел портал Onet.

Так, депутат от партии «Право и справедливость» Казимеж Смолиньский посчитал, что подобные действия продолжают некую «политическую войну» против Польши.

Политик Януш Ковальский выразился схожим образом.

«Это очередной этап гибридной войны ЕС против Польши», - заключил он.

Другой парламентарий, Петр Борис, заметил, что расплачиваться за последствия принятия ЕС подобного решения будут в первую очередь простые поляки, для которых вырастут цены на электроэнергию и газ, а также налоги.

Раскритиковала подобную меру от Евросоюза и бывший премьер страны Беата Шидло. По ее мнению, так ЕС продемонстрировал, что вместо диалога с Польшей выбирает давление на нее.