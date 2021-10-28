Байден обсудит Иран с лидерами ФРГ, Франции и Британии

Президент США Джо Байден 30 октября проведет в Риме переговоры с лидерами ФРГ, Великобритании и Франции по Ирану. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В субботу он будет принимать участие в первой сессии G20, которая посвящена вопросам экономики и здравоохранения. У него также будет возможность провести встречу с „Евротройкой“ - лидерами Германии, Франции и Великобритании - по Ирану», - сказал Салливан.

Также он рассказал, что надеется на встречу Байдена с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время конференции ООН по климату, которая пройдет в Глазго.

«Я ожидаю, что он встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что президент этого ожидает», - цитирует Салливана «Интерфакс».

Саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября. Президент РФ Владимир Путин несколько дней назад обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги вопросы подготовки встречи на высшем уровне.