Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден обсудит Иран с лидерами ФРГ, Франции и Британии

Кира Тило
23:48 28.10.2021
По словам Джейка Салливана, лидеры обсудят ситуацию с возобновлением переговоров по иранской ядерной программе.
Байден обсудит Иран с лидерами ФРГ, Франции и Британии
© Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден 30 октября проведет в Риме переговоры с лидерами ФРГ, Великобритании и Франции по Ирану. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В субботу он будет принимать участие в первой сессии G20, которая посвящена вопросам экономики и здравоохранения. У него также будет возможность провести встречу с „Евротройкой“ - лидерами Германии, Франции и Великобритании - по Ирану», - сказал Салливан.

Также он рассказал, что надеется на встречу Байдена с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время конференции ООН по климату, которая пройдет в Глазго.

«Я ожидаю, что он встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что президент этого ожидает», - цитирует Салливана «Интерфакс».

Саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября. Президент РФ Владимир Путин несколько дней назад обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги вопросы подготовки встречи на высшем уровне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:56 В стране и мире
Американские СМИ посчитали, что ВС РФ находятся в лучшей форме за десятилетия
21:21 В стране и мире
Facebook сменит название на Meta
21:19 В стране и мире
Молдавия решила купить газ у украинского «Нафтогаза»
20:42 В стране и мире
В Москве на детскую коляску с ребенком упали строительные ограждения
19:09 В стране и мире
Видео
Автомобиль Tesla загорелся в результате ДТП в Москве
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
Видео
Умер судья проекта «Суд присяжных» Валерий Степанов
Глава администрации Тайваня заявила, что на острове действуют военные инструкторы США
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
Тихоокеанский флот получит четыре подлодки «Борей-А» и «Ясень-М» в ближайшие годы
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.