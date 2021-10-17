Восемь человек погибли в ДТП с автобусом и машинами в Перу

В результате столкновения автобуса и двух автомобилей в Перу погибли восемь человек, более 20 пострадали, сообщают местные СМИ. Известно, что среди погибших есть ребенок.

«Восемь человек погибли, в том числе несовершеннолетний, и более 20 пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в городе Арекипа», - говорится в сообщении радио RPP.

По данным прессы, причиной столкновения могла быть неисправность тормозов у автобуса. Сообщается, что на месте трагедии работает полиция и пожарные.