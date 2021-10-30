«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в матче ЧР по футболу
Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу самарского клуба.
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
Самарские футболисты из «Крыльев Советов» в матче 13-го тура чемпионата России обыграли «Краснодар» со счетом 1:0. Игра проходила на стадионе «Краснодар».
На 43-й минуте забитым голом отметился Владислав Сарвели. На 89-й минуте Дмитрий Иванисеня получил вторую желтую карточку. «Крылья Советов» завершали матч вдесятером.
Ранее в ходе матча 13-го тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» обыграл московский ЦСКА. Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0.