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Лифт с пассажирами сорвался в шахту в Москве

Иван Линдеманн
11:22 22.10.2021
В кабине находилось десять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних.
© Видео: ГСУ СК России по г. Москве © Фото: ГСУ СК России по г. Москве
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На улице Покрышкина на западе Москвы лифт упал с высоты пятого этажа. Об этом сообщили в прокуратуре города. Как уточнили в Следственном комитете, в кабине находилось десять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних.

«В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», - сказали в СК.

Отмечается, что между этажами сработала техническая система безопасности.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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