В Орловской области закончились койки для больных коронавирусом. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«1854 койки были подготовлены. На сегодняшний день свободных уже нет», - сказал он.

Из этих пациентов 86 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, уточнил глава региона.

Клычков добавил, что статистика заболеваемости в регионе продолжает расти. В данный момент власти, по его словам, прилагают усилия, чтобы решить вопрос с коечным фондом.

Ранее в России зарегистрировали новый рекорд по числу умерших коронавируса за сутки. Общее количество летальных исходов за все время достигло 225 325 тысяч.