В Коми произошло задымление в нефтешахте
Согласно предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
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В республике Коми на участке нефтяной шахты проводится разведка после задымления. Об этом сообщили экстренные службы.
«Задымление в подъемном стволе, на поверхность выводится рабочая смена... проводится разведка аварийного участка», - цитирует сообщение РИА Новости.
По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. На данный момент 57 горнорабочих выводятся на поверхность.
Ранее мощный пожар произошел на Возейском месторождении в Коми. По одной из версий, возгорание произошло в результате сжигания в печах нефтешлама.