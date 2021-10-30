В стране и мире В Коми произошло задымление в нефтешахте Елизавета Потейчук Согласно предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. © Фото: pexels.com Читайте нас на: В республике Коми на участке нефтяной шахты проводится разведка после задымления. Об этом сообщили экстренные службы. «Задымление в подъемном стволе, на поверхность выводится рабочая смена... проводится разведка аварийного участка», - цитирует сообщение РИА Новости. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено. На данный момент 57 горнорабочих выводятся на поверхность. Ранее мощный пожар произошел на Возейском месторождении в Коми. По одной из версий, возгорание произошло в результате сжигания в печах нефтешлама. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика