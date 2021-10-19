В стране и мире Мощный пожар произошел на Возейском месторождении в Коми Анна Касаткина По одной из версий возгорание произошло в результате сжигания нефтешлама в печах. © Видео: savepechora VK © Фото: savepechora VK Читайте нас на: На Возейском месторождении в республике Коми произошел крупный пожар. Как сообщает региональная организация «Комитет спасения Печоры», загорелся шламонакопитель (поверхностное хранилище для сбора буровых шламов и сточных вод). О возгорании также сообщается на официальном сайте республиканского главка МЧС. «Приняты меры по ликвидации последствий... пожара в шламонакопителе в городе Усинске, поселок Верхнеколвинск», - говорится в сообщении. По неподтвержденным данным, шламонакопитель принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Точные причины пожара неизвестны, по одной из версий возгорание произошло из-за сжигания нефтешлама в печах. По данным РИА «ФАН», в результате инцидента погиб человек, эта информация уточняется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика