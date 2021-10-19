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Мощный пожар произошел на Возейском месторождении в Коми

Анна Касаткина
12:33 19.10.2021
По одной из версий возгорание произошло в результате сжигания нефтешлама в печах.
© Видео: savepechora VK © Фото: savepechora VK
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На Возейском месторождении в республике Коми произошел крупный пожар. Как сообщает региональная организация «Комитет спасения Печоры», загорелся шламонакопитель (поверхностное хранилище для сбора буровых шламов и сточных вод).

О возгорании также сообщается на официальном сайте республиканского главка МЧС.

«Приняты меры по ликвидации последствий... пожара в шламонакопителе в городе Усинске, поселок Верхнеколвинск», - говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным, шламонакопитель принадлежит ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Точные причины пожара неизвестны, по одной из версий возгорание произошло из-за сжигания нефтешлама в печах. По данным РИА «ФАН», в результате инцидента погиб человек, эта информация уточняется.

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