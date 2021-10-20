СМИ: в Дамаске прогремели взрывы
Взрывные устройства привел в действие террорист, когда по мосту проезжал армейский автобус.
© Видео: Joe Truzman Twitter © Фото: Joe Truzman Twitter
Два взрыва прогремели на Президентском мосту в Дамаске. В результате инцидента есть погибшие и раненые, сообщает агентство SANA.
Отмечается, что взрывные устройства были приведены в действие террористом, когда по мосту проезжал армейский автобус.
Третью мину, заложенную в том же месте, удалось обезвредить инженерным специалистам.