СМИ: в Дамаске прогремели взрывы

Два взрыва прогремели на Президентском мосту в Дамаске. В результате инцидента есть погибшие и раненые, сообщает агентство SANA.

Отмечается, что взрывные устройства были приведены в действие террористом, когда по мосту проезжал армейский автобус.

Третью мину, заложенную в том же месте, удалось обезвредить инженерным специалистам.