Москвичи увеличили траты на алкоголь в преддверии нерабочей недели
В столичных алкомаркетах увеличились как число транзакций, так и сумма среднего чека.
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
Перед нерабочими днями с 28 октября по 7 ноября жители Москвы на увеличили траты на алкогольные напитки. По данным аналитиков, москвичи потратили на спиртное на 70% больше денег чем на прошлой неделе.
По данным «Известий» со ссылкой на аналитическое агентство, количество транзакций увеличилось на 21%, а средний чек за алкоголь - почти на 40%. Рост отмечается как в крупных сетевых алкомаркетах, так и в небольших магазинах.
Ранее стало известно, что во время нерабочей недели прекратят работу алкомаркеты, чья доля продукции более чем на 70% состоит из спиртосодержащей продукции. В связи с этим владельцы магазинов стали расширять ассортимент, чтобы снизить долю алкогольных напитков на полках.