В Хабаровске задержан пассажир, который «заминировал» самолет перед вылетом
Эвакуация людей из здания терминала внутренних авиалиний не потребовалась, так как самолет находился на удаленной от аэровокзала площадке.
© Фото: Игорь Онучин, РИА Новости
В аэропорту Хабаровска пассажир самолета авиакомпании «Якутия» перед вылетом сказал, что судно «заминировано», но информация не подтвердилась. Об этом сообщили РИА Новости в воздушной гавани.
Вылет был задержан на более чем два часа.
«Сегодня рейс № 541 авиакомпании "Якутия" по расписанию должен был вылететь из Хабаровска в Мирный в 9.30 утра, но задержался более чем на два часа. Один из пассажиров прямо перед взлетом сообщил о минировании самолета», - сообщила собеседница агентства.
Правоохранители задержали пассажира, который находился «в неадекватном состоянии». Представитель отметила, что мужчина, скорее всего, был пьян.