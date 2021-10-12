В Хабаровске задержан пассажир, который «заминировал» самолет перед вылетом

В аэропорту Хабаровска пассажир самолета авиакомпании «Якутия» перед вылетом сказал, что судно «заминировано», но информация не подтвердилась. Об этом сообщили РИА Новости в воздушной гавани.

Вылет был задержан на более чем два часа.

«Сегодня рейс № 541 авиакомпании "Якутия" по расписанию должен был вылететь из Хабаровска в Мирный в 9.30 утра, но задержался более чем на два часа. Один из пассажиров прямо перед взлетом сообщил о минировании самолета», - сообщила собеседница агентства.

Правоохранители задержали пассажира, который находился «в неадекватном состоянии». Представитель отметила, что мужчина, скорее всего, был пьян.