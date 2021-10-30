Меркель назвала самые кризисные периоды в годы ее канцлерства

Исполняющая обязанности федерального канцлера Германии Ангела Меркель дала большое интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где ответила на вопрос, какие периоды за время ее управления страной стали для фрау самыми тяжелыми.

«Пандемия коронавируса с самого начала показалась мне особенно сложной. Столь же сложно было справиться с прибытием большого числа беженцев в 2015 году», - заметила политик.

По словам Меркель, сложности в обоих ситуациях были связаны с тем, что речь шла о жизнях людей. А принимать правильные решения, которые из-за какой-либо ошибки могут негативно повлиять на граждан, - всегда может быть волнующим и стрессовым процессом.

Из решений, которые фрау переосмыслила для себя и сейчас сожалеет об их принятии, канцлерин привела в пример борьбу с выбросами углерода. А из самых важных решений политик выделила договоренности с Турцией о сдерживании миграционных потоков.

Как заявила Ангела Меркель, которая сейчас исполняет свои обязанности канцлера до формирования нового правительства, после ухода со своего поста планирует больше путешествовать и читать.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вручая фрау 26 октября уведомление об окончании ее полномочий, назвал период канцлерства Ангелы Меркель «одним из величайших в истории» Германии.