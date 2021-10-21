На Украине назвали условие для сертификации «Северного потока - 2»

Запуск «Северного потока - 2» под контролем «Газпрома» негативно скажется на использовании и дальнейшей работе украинской ГТС. Такое заявление сделала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова, передает РИА Новости.

«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами - членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», - сказала она.

В компании уверены, что оператора «Северного потока - 2» можно сертифицировать только при условии, что он будет полностью независим и отделен от «Газпрома». Белькова отметила, что таких мер требует законодательство Евросоюза.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов поставил Берлину крайний срок сертификации «Северного потока - 2», напомнив, что газопровод построен и уже частично заполнен.