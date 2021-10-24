Исторический разгром: «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 7:1

Московский «Спартак» сегодня потерпел самое крупное в истории российских футбольных чемпионатов поражение. В Санкт-Петербурге красно-белые были разгромлены «Зенитом» со счетом 7:1 в матче 12 тура РПЛ.

В составе хозяев по дублю оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Также ворота москвичей поразили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. Автором единственного гола «Спартака» стал Куинси Промес.

Впервые в истории отечественных чемпионатов спартаковцы пропустили семь мячей в одном матче. Прошлый антирекорд был установлен в 1984 году. Тогда клуб потерпел поражение от СКА.

Благодаря сегодняшней победе «Зенит» вышел на чистое первое место, в то время как «Спартак» идет седьмым.

Ранее Московский «Локомотив» уступил стамбульскому «Галатасараю» в матче группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча на домашней для москвичей арене завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.