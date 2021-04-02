На Украине решили, что Россия «украла» у них Гоголя
Ткаченко заявил, что Гоголь являлся по национальности украинцем.
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Знаменитый и признанный русский писатель Николай Васильевич Гоголь в действительности является якобы украинским литератором, которого «присвоили» в России, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Насильственно «записать в русские» Гоголя якобы помогла проводимая пропаганда. Тот факт, что писал Гоголь на русском, министр посчитал недостаточным основанием для «русификации» писателя.
«Даже на Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка"», - возмутился политик в Сети.
Ткаченко заявил, что Гоголь являлся по национальности украинцем, хоть и жил в Санкт-Петербурге большую часть своих дней.