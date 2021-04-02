В стране и мире На Украине решили, что Россия «украла» у них Гоголя Анна Берестовая Ткаченко заявил, что Гоголь являлся по национальности украинцем. © Фото: Russian Look Globallookpress Читайте нас на: Знаменитый и признанный русский писатель Николай Васильевич Гоголь в действительности является якобы украинским литератором, которого «присвоили» в России, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Насильственно «записать в русские» Гоголя якобы помогла проводимая пропаганда. Тот факт, что писал Гоголь на русском, министр посчитал недостаточным основанием для «русификации» писателя. «Даже на Украине его произведения иногда идут в программе "зарубежка"», - возмутился политик в Сети. Ткаченко заявил, что Гоголь являлся по национальности украинцем, хоть и жил в Санкт-Петербурге большую часть своих дней. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика