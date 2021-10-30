СМИ: блогер Давидыч задержан из-за конфликта на дороге в Петербурге

Пресса сообщила, что в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали известного видеоблогера Эрика Давидыча. Согласно СМИ, задержание было произведено по плану «Перехват».

Причиной действий полиции якобы стал серьезный конфликт на дороге. Как пишет пресса, интернет-знаменитость был возмущен тем, что во время движения по КАД девушка не пропустила его автомобиль, из-за чего заблокировал движение другим автомобилистам и начал ей угрожать.

В настоящее время, по информации Telegram-канала «Mash на Мойке», Давидыч находится в отделе полиции. Обстоятельства произошедшего, как указывает СМИ, выясняются.