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Эксперт назвал угрозы для землян из-за надвигающихся магнитных бурь

Елизавета Потейчук
16:34 29.10.2021
Артем Абунин рассказал, что солнечная активность, зафиксированная учеными, не скажется на человеческом здоровье, однако может пострадать военная связь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
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Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе со «Звездой» прокомментировал предупреждение российских ученых о крупнейших магнитных бурях за последние несколько лет с 30 октября. По словам специалиста, сильные магнитные бури придут с большой вероятностью, однако Абунин выразил сомнения насчет нарушений в работе связи.

«То, что бури геомагнитные будут, с очень большой вероятностью - это правда. Приход ожидается разными прогнозистами, начиная уже с завтрашнего дня. Завтра-послезавтра будут возмущенные периоды вплоть до магнитных бурь. Насчет сильного влияния на связь, по крайней мере, я думаю, что не повлияет или мы не почувствуем это», - объяснил Абунин.

Специалист также подчеркнул, что проблемы могут возникнуть на источниках радиосвязи в северных или южных полярных частях. На широте Москвы, говорит Абунин, на жизни людей магнитные бури повлияют с наименьшей вероятностью. Также люди не заметят негативного эффекта и на свое здоровье.

«Атмосферное давление во много раз больше определяет состояние здоровья, чем солнечная активность. Это событие не из того разряда, что оно как-то может повлиять на здоровье людей даже тех, кто будет перелетать на самолете через северную полярную шапку», - заметил Абунин.

Кроме того, руководитель ИЗМИРАН подчеркнул, что нарушение связи может быть только на определенных частотах, пострадать может именно военная связь. Со слов Абунина, на помехи в работе военной связи влияет расположения военных баз в северных и южных регионах.

«Нарушение связи может быть на определенных частотах, и это не касается сотовой связи, это не касается связи радиоэфира, а может касаться связи больше военной», - отметил эксперт.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка класса Х. Согласно данным, она длилась 31 минуту. При этом за те последние двое суток на Солнце зафиксировано 28 вспышек разной силы.

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