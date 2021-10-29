Эксперт назвал угрозы для землян из-за надвигающихся магнитных бурь

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин в беседе со «Звездой» прокомментировал предупреждение российских ученых о крупнейших магнитных бурях за последние несколько лет с 30 октября. По словам специалиста, сильные магнитные бури придут с большой вероятностью, однако Абунин выразил сомнения насчет нарушений в работе связи.

«То, что бури геомагнитные будут, с очень большой вероятностью - это правда. Приход ожидается разными прогнозистами, начиная уже с завтрашнего дня. Завтра-послезавтра будут возмущенные периоды вплоть до магнитных бурь. Насчет сильного влияния на связь, по крайней мере, я думаю, что не повлияет или мы не почувствуем это», - объяснил Абунин.

Специалист также подчеркнул, что проблемы могут возникнуть на источниках радиосвязи в северных или южных полярных частях. На широте Москвы, говорит Абунин, на жизни людей магнитные бури повлияют с наименьшей вероятностью. Также люди не заметят негативного эффекта и на свое здоровье.

«Атмосферное давление во много раз больше определяет состояние здоровья, чем солнечная активность. Это событие не из того разряда, что оно как-то может повлиять на здоровье людей даже тех, кто будет перелетать на самолете через северную полярную шапку», - заметил Абунин.

Кроме того, руководитель ИЗМИРАН подчеркнул, что нарушение связи может быть только на определенных частотах, пострадать может именно военная связь. Со слов Абунина, на помехи в работе военной связи влияет расположения военных баз в северных и южных регионах.

«Нарушение связи может быть на определенных частотах, и это не касается сотовой связи, это не касается связи радиоэфира, а может касаться связи больше военной», - отметил эксперт.

Ранее на Солнце произошла мощная вспышка класса Х. Согласно данным, она длилась 31 минуту. При этом за те последние двое суток на Солнце зафиксировано 28 вспышек разной силы.