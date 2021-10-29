В G20 призвали вакцинировать 40% человечества до конца года

Страны «большой двадцатки» считают, что доля вакцинированных от коронавируса людей должна составлять 40% от мирового населения. В середине 2022 года этот показатель должен составлять 70%. Данные цифры указаны в коммюнике встречи глав минфинов и минздравов, прошедшим перед саммитом лидеров G20.

«Чтобы способствовать достижению глобальных целей вакцинации не менее 40% населения во всех странах к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года в соответствии с рекомендациями глобальной стратегии вакцинации Всемирной организации здравоохранения, мы будем предпринимать шаги по увеличению поставок вакцин и основных медицинских продуктов и ресурсов в развивающихся странах и устранению соответствующих ограничений в области поставок и финансирования», - говорится в тексте документа.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организации нужно восемь миллиардов долларов для того, чтобы распределить вакцины от коронавируса по миру. Генсек подчеркнул, что человечество должно создать современную и хорошо финансируемую архитектуру готовности к будущим пандемиям.