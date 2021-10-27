Минздрав разрешил одновременное введение «Спутника Лайт» и вакцин от гриппа

Министерство здравоохранения России одобрило одновременное применение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», а также вакцины против гриппа. Об этом говорится в инструкции к препарату, опубликованной в госреестре лекарств.

В инструкции при этом отмечается, что смешивание вакцины «Спутник Лайт» с другими вакцинами или лекарственными средствами в одном шприце не допускается.

Ранее фармацевтический завод в Караганде успешно освоил производство российского препарата для вакцинации «Спутник Лайт». Как сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, медикамент будут использовать для ревакцинации населения.