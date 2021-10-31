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Снайперская дуэль: как проходит финальное испытание соревнований лучших стрелков России

Егор Левин
16:00 31.10.2021
Дистанция стрельбы - 300 метров, перед выстрелом необходимо подняться из положения лежа и пробежать 25 метров с винтовкой, чтобы в конце дистанции вновь занять изначальное положение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Снайперская дуэль» - финальное испытание стрелковых соревнований российских спецподразделений, проходящих в Краснодарском крае. Этап очень быстрый, но самый эмоциональный - накал как на футбольном поле.

Снайперское дело - вещь гораздо более сложная и опасная, чем может показаться на первый взгляд, но очень азартная. Дистанция стрельбы в «дуэли» - 300 метров, перед выстрелом необходимо подняться из положения лежа и пробежать 25 метров с винтовкой, чтобы в конце дистанции вновь в него вернуться.

Это делают одновременно две пары - стрелки двух разных команд. Кто попал первым - тот победил. Это - дуэль, состязание на выбывание. Поэтому радость победы приносит непередаваемые эмоции.

Ранее «Военная приемка» показала работу снайперов в условиях ночи - еще один сложный эпизод соревнований в Краснодарском крае. Задача стрелков - поразить мишени на разном расстоянии с помощью всех возможных технических средств.

Стрельба по мухам и террористам, из самых неудобных позиций и после тяжелых нагрузок, днем и ночью, в любую погоду, участники-стрелки из спецподразделений Министерства обороны, из спецподразделений ЦСН ФСБ, «Альфы», «Вымпела», Управления «К», службы безопасности президента - все это в новом выпуске «Военная приемка. Снайперская дуэль. Состязания снайперов». Смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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