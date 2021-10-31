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Поражение снайперских целей в кромешной темноте показали на видео

Егор Левин
10:40 31.10.2021
Правилами этапа не регламентированы дополнительные штрафы за случаи нарушения светомаскировки, но фонариками на рубеже не пользуется ровным счетом никто.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Работа в условиях ночи - еще один сложный эпизод снайперских соревнований, прошедших в Краснодарском крае. Задача стрелков - поразить с расстояния в 500 метров ростовую мишень. Расстояние до нее будет увеличиваться после каждого выстрела, поэтому снайперам придется прибегнуть ко всем возможным техническим способам поражения цели. Мишени подогреваются для того, чтобы сымитировать цель, которую можно нейтрализовать с помощью тепловизора.

Несмотря на то, что правилами не регламентированы дополнительные штрафы за случаи нарушения светомаскировки, обычными фонариками не пользуется ровным счетом никто. Единственная помощь снайперам - судьи ненадолго показывают мишени для их ориентации.

Лучший способ выполнения задачи - тепловизионный прицел. На выстрел по мишени - ровно 10 секунд после звука судейского таймера.

Ранее сотрудники «Вымпела» показали «Военной приемке» правильно обустроенную снайперскую позицию. Внутри необитаемой постройки для поражения условной цели расположились два снайпера и наблюдатель. Соответствующую подготовку при этом имеют все трое - выполняемые роли взаимозаменяемы.

Стрельба по мухам и террористам, из самых неудобных позиций и после тяжелых нагрузок, днем и ночью, в любую погоду, участники-стрелки из спецподразделений Министерства обороны, из спецподразделений ЦСН ФСБ, «Альфы», «Вымпела», Управления «К», службы безопасности президента - все это в новом выпуске «Военная приемка. Снайперская дуэль. Состязания снайперов». Смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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