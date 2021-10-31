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Сотрудники «Вымпела» показали правильное обустройство снайперской позиции

Егор Левин
10:30 31.10.2021
Снайперы часто идут на небольшие хитрости, чтобы повысить свою продуктивность в сложных условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Автор и ведущий программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» Алексей Егоров показал в новом выпуске классический пример правильно обустроенной снайперской позиции. Внутри необитаемой постройки для поражения условной цели расположились два снайпера и наблюдатель. Соответствующую подготовку при этом имеют все трое - выполняемые роли взаимозаменяемы.

Снайпер физически не может не быть высококвалифицированным специалистом. Каждый, находясь на позиции, максимально скрывается за укрытием-ширмой. Ожидание может затянуться на сутки, а выстрел при этом будет только один. Поэтому стрелки часто идут на небольшие хитрости вроде сложенной в ногах палатки, препятствующей их онемению, или специального стола, который используется как регулируемая подставка под винтовку.

«Быть снайпером и быть стрелком - это две разные вещи. Быть снайпером на войне и быть снайпером, стреляя по бумаге - это тоже две разные вещи. Кто стреляет по бумаге, может и не выстрелить по цели, которую необходимо нейтрализовать», - рассказал «Военной приемке» сотрудник Управления «В» ЦСН ФСБ РФ.

Ранее сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю рассказали Алексею Егорову о том, какой путь эволюции прошли за годы существования соревнования снайперов и о том, с какими сложностями в их упражнениях им приходится сталкиваться.

Стрельба по мухам и террористам, из самых неудобных позиций и после тяжелых нагрузок, днем и ночью, в любую погоду, участники-стрелки из спецподразделений Министерства обороны, из спецподразделений ЦСН ФСБ, «Альфы», «Вымпела», Управления «К», службы безопасности президента - все это в новом выпуске «Военная приемка. Снайперская дуэль. Состязания снайперов». Смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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