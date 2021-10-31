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«Условия очень изменились»: сотрудник УФСБ Краснодара о сложностях в соревнованиях снайперов

Егор Левин
10:20 31.10.2021
УФСБ РФ по Краснодарскому краю является организатором крупнейшего в РФ снайперского состязания - 24 года назад его придумал сотрудник местной «Альфы» Виктор Лисовский.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Представители региональной службы спецназначения УФСБ по Краснодарскому краю, не первый раз принимавшие участие в крупнейших в России соревнованиях снайперов, рассказали автору и ведущему «Военной приемки» Алексею Егорову о том, как с годами менялась концепция и сложность состязаний. По их словам, это происходит постоянно, но тем интереснее становится.

Краснодарское управление ФСБ РФ является организатором этих соревнований. 24 года назад их придумал сотрудник местной «Альфы» Виктор Лисовский. Благодаря именно его стараниям, турнир с самого начала задал высокую планку. Негласно состязания называют чемпионатом страны среди снайперов.

«Условия очень изменились за эти годы. Все развивается, не стоит на месте, каждый раз придумывают какие-то новые сложные упражнения, чтобы приходилось решать разные задачи», - поделился сотрудник регионального спецподразделения УФСБ России по Краснодарскому краю.

Его коллега добавил, что во время выполнения отдельных упражнений не всегда есть возможность организовать стрельбу по всем правилам.

«Гонги (мишени для стрельбы - прим. ред.) расставлены на разных дистанциях, и, чтобы не терять время, переходим от гонга к гонгу и по сетке вынос делаем. То есть не вводим поправки барабаном», - рассказал второй собеседник Егорова.

Стрельба по мухам и террористам, из самых неудобных позиций и после тяжелых нагрузок, днем и ночью, в любую погоду, участники-стрелки из спецподразделений Министерства обороны, из спецподразделений ЦСН ФСБ, «Альфы», «Вымпела», Управления «К», службы безопасности президента - все это в новом выпуске «Военная приемка. Снайперская дуэль. Состязания снайперов». Смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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