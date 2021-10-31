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Винтовки из Австрии, Британии и России «схлестнулись» на крупнейшем соревновании снайперов

Егор Левин
12:05 31.10.2021
Наиболее массовый отечественный представитель соревнований - винтовка Orsis с отклонением в половину угловой минуты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Краснодарском крае состоялись крупнейшие в стране соревнования снайперов. Съемочная группа программы «Военная приемка» стала единственной, кому удалось запечатлеть их полностью.

Несмотря на то, что иностранцев среди участников нет, иностранные - большинство используемых специалистами винтовок. В лидерах - австрийские Mannlicher, финские Tikka и британские AX. Еще некоторым временем назад у «иностранцев» на таких соревнованиях не было отечественных конкурентов, то сейчас их появляется все больше: Lobaev Arms, СВ-98, а лидер - компания Orsis. С такими работает, в частности, и служба безопасности президента России.

Точность винтовок измеряется в угловых минутах: снайперскими считаются те, что дают отклонение в одну угловую минуту и меньше; это значит, что с расстояния в 100 метров необходимо попасть в цель диаметром не больше 29 миллиметров. Точность боя российской винтовки Orsis - полминуты.

Стрельба по мухам и террористам, из самых неудобных позиций и после тяжелых нагрузок, днем и ночью, в любую погоду, участники-стрелки из спецподразделений Министерства обороны, из спецподразделений ЦСН ФСБ, «Альфы», «Вымпела», Управления «К», службы безопасности президента - все это в новом выпуске «Военная приемка. Снайперская дуэль. Состязания снайперов». Смотрите на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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