Жильцова назвала работу Кириллова «заботливой к каждому»

Советская телеведущая, диктор Центрального телевидения Светлана Жильцова рассказала «Звезде», что в работе Игорь Кириллов заботился о своих подопечных. Она отметила, что телевидение потеряло «потрясающего человека».

«Как-то так неожиданно, на столько неожиданно, что не знаю, что сказать. Он хороший, талантливый, умный, заботливый наш Игорь Кириллов. Он заботился о своих подопечных. Он был нашим художественным руководителем и очень внимательно относился к работе каждого человека. Он какой-то был жизнерадостный, веселый до самого последнего момента. Телевидение потеряло потрясающего человека, профессионала, умного, который относился с вниманием к каждому, неожиданно так, какой кошмар», - поделилась Жильцова.

На вопрос, как часто они виделись с Кирилловым, она ответила, что «голос Кремля» регулярно поздравлял ее с днем рождения.

«Он меня поздравлял с днем рождения регулярно. А так мы не виделись, я сейчас не хожу на телевидение. Если передача появлялась с моим участие, то он обязательно мне позвонит и скажет «Светлана, вот идет твоя передача». До последнего момента я чувствовала его плечо, хорошее отношение. Неожиданно так, что даже не знаю, какие слова подобрать», - заключила Светлана Жильцова.

Игорь Кириллов, российский и советский радиоведущий, диктор Гостелерадио СССР скончался в возрасте 89 лет. В годы своей карьеры он объявлял стране о запуске первого искусственного спутника Земли и полете Юрия Гагарина, зачитывал за Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева новогоднее обращение к советскому народу и ввел в обиход новый термин «телеведущий».