Гинцбург: «Спутник V» с назальной вакциной вероятно могут дать 100% защиту от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения COVID-19. Однако это еще предстоит изучить в ходе клинических исследований.

«То есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», - сказал Гинцбург, пишет РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург сообщал, что в Центре имени Н.Ф. Гамалеи планируют проведение клинических испытаний назальной вакцины против коронавируса COVID-19. Он отметил, что прогресс в исследовании наблюдается серьезный. Такая вакцина, как добавил Гинцбург, является вторым компонентом «Спутника V».