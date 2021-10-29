Психиатр назвал синдром, который может появиться после перенесенного COVID-19

Врач-психиатр Андрей Назаров рассказал, что плохое настроение и хроническая усталость после перенесенного COVID-19 связаны с астеническим синдромом, который усугубляется информационным фоном.

Он отметил, что после гриппа или любых других респираторных заболеваний нам 2-3 недели иногда бывает не по себе.

«Мы не хотим общаться с людьми, быстро устаем и т. д., несмотря на то, что уже выздоровели. Это классические симптомы астении. Проблема коронавирусной инфекции в том, что у нее есть определенный статус. Люди напуганы. Человек, даже если у него была обычная простуда, уже заранее думает, что он страдает тяжелой и неизлечимой болезнью», - сказал он.

Назаров добавил, что, как правило, людям становится легче после первичной консультации с психологом в 60-70% случаях, пишет ТАСС.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что люди, которые переболели инфекцией COVID-19, спустя шесть месяцев могут заразиться коронавирусом повторно. Он же добавил, что в последние две волны COVID-19 течение заражения инфекцией меняется.