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Проценко сообщил, что повторно заразиться COVID-19 можно через полгода

Елизавета Потейчук
22:27 28.10.2021
Проценко при этом упомянул, что в новую волну пандемии COVID-19 инкубационный период сократился.
Проценко сообщил, что повторно заразиться COVID-19 можно через полгода
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что люди, которые переболели инфекцией COVID-19, спустя шесть месяцев могут заразиться коронавирусом повторно.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно у болеющего человека появляется через шесть месяцев. Поэтому есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», - объяснил Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Он же добавил, что в последние две волны COVID-19 течение заражения инфекцией меняется. Проценко рассказал, что с течением коронавируса укоротился инкубационный период, а также увеличилась скорость поражения легочной ткани. Главврач подчеркнул, что на данный момент нет целенаправленного противовирусного лечения или определенного препарата, который подавил бы распространение коронавируса.

«Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает», - считает Проценко.

Ранее Денис Проценко ответил недовольным новыми ограничениями из-за коронавируса. Он подчеркнул, что 11 нерабочих дней в столице являются возможностью сорвать несколько циклов заражений.

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