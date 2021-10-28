Проценко сообщил, что повторно заразиться COVID-19 можно через полгода

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что люди, которые переболели инфекцией COVID-19, спустя шесть месяцев могут заразиться коронавирусом повторно.

«У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно у болеющего человека появляется через шесть месяцев. Поэтому есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», - объяснил Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Он же добавил, что в последние две волны COVID-19 течение заражения инфекцией меняется. Проценко рассказал, что с течением коронавируса укоротился инкубационный период, а также увеличилась скорость поражения легочной ткани. Главврач подчеркнул, что на данный момент нет целенаправленного противовирусного лечения или определенного препарата, который подавил бы распространение коронавируса.

«Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает», - считает Проценко.

Ранее Денис Проценко ответил недовольным новыми ограничениями из-за коронавируса. Он подчеркнул, что 11 нерабочих дней в столице являются возможностью сорвать несколько циклов заражений.