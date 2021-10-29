В стране и мире «Неужели это происходит»: Трамп о появлении в США паспортов с отметкой «Х» о гендере Кира Тило Экс-президент США прокомментировал одну из публикаций СМИ, в которой рассказано о паспорте с отметкой «Х» вместо гендера. © Фото: Andrew Harrer Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Бывший президент США Дональд Трамп удивился публикации о первом американце, у которого в паспорте стоит «Х» вместо гендера. Слова Трампа передает РИА Новости. «Неужели это происходит с нашей страной?», - приводит агентство слова экс-президента. Ранее госдепартамент США сообщил, что в стране выдали первый паспорт, в котором в графе «Пол» указано «X». В 2022 году такой документ могут получить все желающие американцы, которые не считают себя мужчиной или женщиной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика