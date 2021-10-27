В США выдали первый паспорт с третьим полом

Госдепартамент США сообщил, что в стране выдали первый паспорт, в котором в графе «Пол» указано «X». В 2022 году такой документ могут получить все желающие американцы, которые не считают себя мужчиной или женщиной. Об этом заявил официальный представитель дипведомства США Нед Прайс. Кто именно получил новый документ, не сообщается.

«Мы тесно работаем с другими ведомствами США, чтобы американцы могли комфортно путешествовать независимо от своей половой идентичности», - говорится на сайте Госдепа США.

Ранее президент США Джозеф Байден подписал указ, разрешающий трансгендерам служить в армии. Также для войск разработали специальную методичку, которая учила солдат служить с человеком, сменившим пол. Военнослужащие встретили инициативу президента крайне негативно.