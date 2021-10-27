Синоптик рассказал, когда в Москву придет зимняя погода

В ближайшие девять дней в Москве не ожидаются зимняя температура и снегопад, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Согласно прогнозам, снега не будет до третьего ноября.

«Пока по всем расчетам, которые мы проводим, зимней погоды не видно. Ни уши, ни лыжи пока вострить не нужно. Пока снега не видно по всем прогностическим расчетам вплоть до 3 ноября», - отметил Вильфанд.

Он также объяснил, что традиционным приходом зимы считаются устойчивые минусовые температуры и постоянный снежный покров. Согласно статистике, температура формируется в первой декаде ноября, а снежный покров ближе к концу месяца.

«Устойчивый переход температур через ноль градусов происходит в самом конце первой декады ноября - 9-10 числа. Устойчивый снежный покров формируется в самом конце месяца - 28-30 ноября. Конечно, эти даты вариабельны. Бывает, когда снежный покров ляжет и 15 ноября, а чаще - это в последние годы встречается - в декабре. Но это все статистика, на которую тоже надо ориентироваться, но это не прогноз», - цитирует синоптика ТАСС.

Также Вильфанд рассказал о потеплении в Центральной России. По его словам, температура со среды, 27 октября, будет 7-8 градусов, а начиная с четверга, будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов.