СМИ: в США отсрочили испытание гиперзвуковой ракеты из-за нештатной ситуации

В США испытание гиперзвукового оружия отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Программы Пентагона по испытанию гиперзвукового оружия замедлились после того, как несущая гиперзвуковое оружие ракета-носитель не смогла взлететь», - сказано в сообщении.

Ранее в США подтвердили три ракетных пуска для испытания перспективных систем гиперзвукового оружия.

Накануне сообщалось, что в районе Тихого океана с 20 по 29 октября США планируют произвести запуск неизвестной ракетной системы.

Как следует из навигационного предупреждения для пилотов и мореплавателей, пуск должен быть произведен с полигона на острове Кадьяк.