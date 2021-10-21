СМИ: в США отсрочили испытание гиперзвуковой ракеты из-за нештатной ситуации
Ранее ВМС страны подтвердили три ракетных пуска для испытания перспективных систем гиперзвукового оружия.
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В США испытание гиперзвукового оружия отсрочили из-за нештатной ситуации с ракетой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
«Программы Пентагона по испытанию гиперзвукового оружия замедлились после того, как несущая гиперзвуковое оружие ракета-носитель не смогла взлететь», - сказано в сообщении.
Ранее в США подтвердили три ракетных пуска для испытания перспективных систем гиперзвукового оружия.
Накануне сообщалось, что в районе Тихого океана с 20 по 29 октября США планируют произвести запуск неизвестной ракетной системы.
Как следует из навигационного предупреждения для пилотов и мореплавателей, пуск должен быть произведен с полигона на острове Кадьяк.