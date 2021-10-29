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На Украине прогнозируют до тысячи умерших от коронавируса в сутки в ноябре

Кира Тило
02:39 29.10.2021
Алексей Данилов заявил, что бороться с высокой смертностью можно вакцинацией.
На Украине прогнозируют до тысячи умерших от коронавируса в сутки в ноябре
© Фото: Dmytro Smoliyenko ukrinform Keystone Press Agency Globallookpress
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Число умерших от COVID-19 может дойти до тысячи в сутки уже в начале ноября, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское телевидение. 

«К большому сожалению, с учетом того, что мы сегодня имеем, тысячу умерших от COVID (за сутки - прим. ред.) в первых числах ноября мы можем с вами иметь. Можно ли это остановить? Да, нужно идти вакцинироваться», - сказал Данилов.

В конце сентября Украина перешла в «желтую» зону по коронавирусу. С 15 октября в Херсонской области ввели «красную зону» карантина. Режим «красной зоны» подразумевает приостановку работы общественного транспорта, общепита, торговых центров. 

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