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В Херсонской области вводят «красную зону» карантина

Алексей Курильченко
18:46 12.10.2021
Распоряжение вступит в силу с 15 октября.
В Херсонской области вводят «красную зону» карантина
© Фото: Mykola Miakshykov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Херсонской области Украины введут «красну зону» карантина из-за ситуации с COVID-19. Об этом заявил министр кабмина страны Олег Немчинов, ссылаясь на решение Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Распоряжение вступит в силу с 15 октября.

«По итогам Госкомиссия приняла решение установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонщины, а также применять ограничительные противоэпидемические меры на территории Херсонщины», - написал Немчинов в Facebook.

Режим «красной зоны» подразумевает приостановку работы общественного транспорта, общепита, торговых центров. Учебные заведения переводятся на удаленный режим работы.

В 2020 году кабмин Украины принял решение разделить территорию страны на четыре зоны, в зависимости от степени заражения - «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». В этих зонах установлены ограничения на массовые скопления людей: в «зеленой» зоне разрешено собираться до 50 человек, в «оранжевой» - до 20.

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