Разведка США считает, что COVID-19 не был создан как биооружие

В разведывательном сообществе США высказали мнение, что новый коронавирус не был создан в качестве биологического оружия. Другие разведывательные ведомства государства также поддерживают мысль о том, что COVID-19 не подвергался специальным генетическим манипуляциям.

«Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие», - цитирует ТАСС доклад Национальной разведки США.

Кроме того, в докладе разведсообщества США сказано, что власти КНР заранее не знали о появлении коронавируса до выявления штамма инфекции Уханьским институтом вирусологии.

«Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения», - говорится в докладе.

Ранее глава Роспотребнадзора назвала причины новой волны коронавируса. Анна Попова считает, что несоблюдение мер профилактики и игнорирование коронавируса населением в большей степени повлияли на появление новой волны COVID-19.