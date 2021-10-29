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Глава Росфинмониторинга рассказал о схеме финансирования терроризма через компьютерные игры

Елизавета Потейчук
22:00 29.10.2021
Юрий Чиханчин сообщил, что террористы могут получать финансирование через валюту в компьютерных играх.
Глава Росфинмониторинга рассказал о схеме финансирования терроризма через компьютерные игры
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что с помощью внутриигровой валюты в компьютерных играх может происходить финансирование терроризма. По его мнению, на данный момент угрозу представлять могут террористы-одиночки, которые имеют новую систему финансирования, и молодежные движения, у которых есть новый инструментарий для финансовых операций.

«Это сегодня пошла такая система, внутриигровая валюта называется, когда в интернете играют в стрелялки, условно говоря, и вместо расчетов за оружие, за игрока идет оплата террористам. Это серьезная проблема, мы сейчас как раз пытаемся построить модель поведения террориста, совместно с ФСБ выстраиваем», - рассказал Чиханчин.

Кроме того, глава финразведки отметил, что за последнее время была пресечена деятельность более 15 тысяч террористов, около 850 человек из которых оказались иностранцами. Он же добавил, что на данный момент проводятся мероприятия по противодействию финансирования оружия массового уничтожения.

«Совместно с национальным антитеррористическим комитетом, ФСБ, МВД, следственным комитетом ведется достаточно серьезная работа. За последнее время пресечена финансовая деятельность более 15 тысяч террористов, из них порядка 850 - это иностранные граждане. На сегодняшний день блокируется почти 100% активов всех лиц, имеющих отношение к терроризму», - сообщил глава Росфинмониторинга.

Из российского банковского сектора полностью вычищены операции с расчетами наркоторговцев. Однако сейчас ими была придумана новая схема бытсрых расчетов - через криптовалюту, пояснил Чиханчин.

«Под эгидой Государственного антинаркотического комитета с МВД, ФСБ, с прокуратурой, таможней проведена очень большая работа, и можно сказать, что в принципе большинство операций, связанных с расчётами за наркотики, мы все-таки выдавили из банковского сектора. Они ушли, но они ушли в новые технологии. Появились системы быстрых расчетов, криптовалюта», - доложил Чиханчин Путину.

Глава финразведки также сообщил, что ведомство добилось определенных результатов в своей деятельности, ликвидировав несколько интернет-магазинов, продававших наркотики, а также остановив деятельность свыше десяти транснациональных преступных группировок, которые завозили наркотические вещества.

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