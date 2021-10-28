Молдавия решила купить газ у украинского «Нафтогаза»

Пресс-служба Агентства публичной собственности при кабмине Молдавии сообщила, что государство заключило контракт с украинской компанией «Нафтогаз» о пробной закупке полутора миллиона кубометров газа сразу. Молдавия решила закупить голубое топливо, чтобы оценить возможность импорта газа из альтернативных источников, а также уравновесить низкое давление в системе подачи природного газа.

«Украинская компания "Нафтогаз" стала победительницей четвертого раунда тендера компании Energocom на закупку 1,5 миллиона кубометров газа», - сказано в сообщении на сайте Агентства публичной собственности.

Ранее Молдавия заключила контракт на закупку миллиона кубометров газа у Нидерландов. Согласно контракту, финансовые условия которого не разглашаются, компания Vitol должна была доставить газ в Молдавию 27 октября.