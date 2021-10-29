Путин назвал необходимостью выдавить жуликов из лесной и рыбной промышленности

Президент России Владимир Путин заявил о том, что из лесной и рыбной промышленности необходимо выдавить жуликов. Об этом глава российского государства заявил на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

«Выдавить жуликов... Лесная отрасль и рыбная», - сказал Путин.

По словам Чиханчина, эти отрасли на данный момент считаются «самыми криминальными». Он же пообещал президенту доложить о результатах пресечения незаконных действий жуликов.

«Эта задача стоит, самая главная. Она здесь отмечена. В следующий раз обязательно постараюсь доложить о результатах. Работаем с рабочими группами, совместно с ведомствами работаем, пытаемся навести порядок», - отметил Чиханчин.

Ранее Путин поручил Мурашко отправиться в регионы в связи с критической ситуацией по COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.