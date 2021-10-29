Тиньков по приговору суда США проведет год под надзором и выплатит штраф
Российский бизнесмен ранее достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США и признал вину по одному из обвинений суда в его адрес.
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Суд Северного округа штата Калифорния вынес приговор российскому бизнесмену Олегу Тинькову, согласно которому он должен будет провести один год под надзором и выплатить штраф в размере 100 тысяч долларов.
Данное решение объявил судья Джон Тигар на заседании 29 октября в рамках сделки Тинькова со следствием, пишет ТАСС. Заседание транслировалось в режиме онлайн.
Этой осенью российский банкир уже выплатил США 448,96 миллионов долларов по делу о нарушении американского налогового законодательства. Это было сделано после соглашения Олега Тинькова с властями в США, когда он признал свою вину по одному из обвинений относительно неуплаты налогов в 2020 году.