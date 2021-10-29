На ТЭЦ в Апатитах произошел пожар

В Мурманской области в городе Апатиты произошло возгорание на тепловой электростанции. В региональном МЧС сообщили, что персонал был эвакуирован и пострадавших нет.

«В 19:20 29.10.2021 в Оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России Мурманской области поступила информация о возгорании по адресу: г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ. Персонал эвакуирован, пострадавших нет», - говорится на сайте регионального МЧС.

Ранее пожар произошел в одном из цехов завода под Рязанью. По предварительным данным, нарушение технологического процесса могло привести к пожару на пороховом заводе.