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В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России

Елизавета Потейчук
19:25 29.10.2021
В российском диппредставительстве рассказали о сложной ситуации в селе Старомарьевка, а также пообещали сделать все возможное для защиты прав россиян.
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщения СМИ об удержании граждан РФ, проживающих в Донбассе, в украинском плену. В диппредставительстве сообщили, что в селе Старомарьевка наблюдается сложная ситуация, так как военнослужащие ВСУ вводят «фильтрационные мероприятия» в данной местности.

«Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима. Наиболее жестко такие «мероприятия» проводились в начале текущей недели. У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям», - сказано на сайте МИД РФ.

На данный момент, сообщили в МИДе, обстановка в селе несколько разрядилась. Представители Международного Комитета Красного Креста обеспечили местных жителей продуктами питания и предметами первой необходимости. Кроме того, в диппредставительстве заявили, что с российской стороны будет сделано все для защиты прав граждан вне зависимости от того, проживают ли они в Донбассе.

«Призываем наших партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей. Со своей стороны будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в т.ч. в Донбассе», - добавили в МИДе.

Ранее Борис Грызлов заявил, что Киев не дал объяснений по применению дрона Bayraktar в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что украинская сторона в начале заседания пыталась уйти от ответа, но все-таки «подтверждала факт задействования БПЛА в Донбассе и наличие соответствующего приказа главнокомандующего Вооруженных сил Украины».

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