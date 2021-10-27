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Голикова: заболеваемость COVID-19 в РФ растет последние шесть недель

Елизавета Потейчук
19:33 27.10.2021
Татьяна Голикова на совещании с регионами отметила постоянный рост числа заболевших коронавирусом в России за последние шесть недель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что в стране за последние шесть недель фиксируется рост заболеваемости инфекцией COVID-19. Об этом она сообщила на совещании с регионами.

«Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель, это 37-я - 42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции», - подчеркнула Голикова.

Кроме того, вице-премьер отметила, что показатель заболеваемости коронавирусом составил 172,1 на 100 тысяч по итогам 42-й недели. Это на 13,6% выше, чем в прошлые семь дней.

Также Голикова добавила, что в среднем в России количество привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 составляет 67,8% от планового числа. Она же напомнила, что коллективный иммунитет уровнем в 80% взрослого населения должен был быть достигнут осенью этого года.

«На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8%», - сообщила зампред правительства.

Ранее Татьяна Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации в 14 регионах России. При этом вице-премьер напомнила россиянам о необходимости вакцинации в целях защиты от заражения инфекцией.

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