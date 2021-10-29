Наталии Орейро вручат российский паспорт в посольстве РФ в Аргентине
В ближайшее время пройдет церемония вручения паспорта и принесения присяги гражданина России актрисой.
© Фото: Виктор Вытольский, РИА Новости
Актриса и певица Наталия Орейро получит российский паспорт и принесет присягу гражданина РФ в ближайшее время в посольстве России в Аргентине. Об этом сообщили в диппредставительстве.
«В ближайшее время в посольстве планируется церемония принесения присяги и вручения российского паспорта Наталии Орейро», - заявили журналистам в посольстве.
Ранее Наталия Орейро выразила благодарность на русском языке за предоставленное ей гражданство. Видеообращение актриса разместила на своей странице в сети «ВКонтакте».