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Наталии Орейро вручат российский паспорт в посольстве РФ в Аргентине

Елизавета Потейчук
18:59 29.10.2021
В ближайшее время пройдет церемония вручения паспорта и принесения присяги гражданина России актрисой.
Наталии Орейро вручат российский паспорт в посольстве РФ в Аргентине
© Фото: Виктор Вытольский, РИА Новости
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Актриса и певица Наталия Орейро получит российский паспорт и принесет присягу гражданина РФ в ближайшее время в посольстве России в Аргентине. Об этом сообщили в диппредставительстве.

«В ближайшее время в посольстве планируется церемония принесения присяги и вручения российского паспорта Наталии Орейро», - заявили журналистам в посольстве.

Ранее Наталия Орейро выразила благодарность на русском языке за предоставленное ей гражданство. Видеообращение актриса разместила на своей странице в сети «ВКонтакте».

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