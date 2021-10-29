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Цены на газ в Европе впервые за месяц опустились ниже 900 долларов

Елизавета Потейчук
17:05 29.10.2021
Впервые за месяц в Европе фьючерсные цены на газ за тысячу кубометров составили 850 долларов.
Цены на газ в Европе впервые за месяц опустились ниже 900 долларов
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress
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Согласно данным ICE Futures, в Европе снизилась цена на голубое топливо. Так, фьючерсные цены на газ в Европе упали до 850 долларов за тысячу кубометров.

На открытии пятничной сессии по индексу голландского TTF стоимость декабрьских фьючерсов лишь немного превышала 930 долларов. В течение первых часов цена стремительно падала. До минимального значения за день в 840,5 доллара стоимость опустилась в 12:11 по мск, с тех пор она варьировалась в районе 840-850 долларов, что почти на десять процентов меньше расчета четверга.

Показатель составлял 914 долларов за тысячу кубометров накануне вечером, а расчетная цена чуть превысила 935 долларов. На рынке текущая стоимость также снижается: контракт "на день вперед" на споте TTF с поставкой 28 октября обходился в 1020 долларов, а с поставкой в пятницу, 29 октября, — уже в 900.

Ранее цены на газ в Европе впервые с начала октября упали ниже 1 000 долларов за тысячу кубометров. При этом в среду, 6 октября, цена на газ в Европе резко выросла до нового исторического рекорда.

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