Генсек ООН назвал необходимую для мировой вакцинации сумму

На кампанию по справедливому распределение вакцин от коронавируса в срочном порядке необходимо восемь миллиардов долларов. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Нам нужно немедленное денежное вливание в размере восемь миллиардов долларов, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцин, и мы призываем G20 помочь нам с этим», - приводит ТАСС слова Гутрреша, которые тот произнес в рамках конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021.

Генсек ООН при этом подчеркнул, что человечество должно создать современную и хорошо финансируемую архитектуру готовности к будущим пандемиям.

Несколькими днями ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Всемирная организация здравоохранения в ближайшие пару месяцев может одобрить отечественный препарат от коронавируса «Спутник V». В настоящее время «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Доказанная эффективность российского лекарственного препарата составила 97,6%.