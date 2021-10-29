В стране и мире Коронавирус Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19 Алексей Курильченко Дети с хроническими заболеваниями находятся в группе риска. © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости Читайте нас на: Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличилась смертность среди детей после заражения COVID-19. По словам градоначальника, наибольшей опасности подвержены дети с хроническими заболеваниями. «Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Мэр отметил, что для детей, имеющих проблемы с иммунитетом из-за хронических заболеваний, больницы получили протоколы лечения и наборы препаратов, рекомендованных клиническим комитетом Москвы. Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице ежедневно заражаются около тысячи детей. При этом каждый день госпитализируют по 20-30 несовершеннолетних. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика