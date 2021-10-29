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Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19

Алексей Курильченко
16:46 29.10.2021
Дети с хроническими заболеваниями находятся в группе риска.
Собянин заявил о росте детской смертности из-за COVID-19
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице увеличилась смертность среди детей после заражения COVID-19. По словам градоначальника, наибольшей опасности подвержены дети с хроническими заболеваниями.

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр отметил, что для детей, имеющих проблемы с иммунитетом из-за хронических заболеваний, больницы получили протоколы лечения и наборы препаратов, рекомендованных клиническим комитетом Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице ежедневно заражаются около тысячи детей. При этом каждый день госпитализируют по 20-30 несовершеннолетних.

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